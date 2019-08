Riziko jaderné války narůstá. USA dnes formálně odstupují od smlouvy INF

Dohoda INF signatářům zakazuje výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5500 kilometrů; omezení se týká rovněž odpalovacích zařízení. Loni v říjnu americký prezident Donald Trump oznámil záměr smlouvu vypovědět, protože Rusko vývojem nových zbraní dohodu porušuje.

Podle Bílého domu jde o ruskou raketu Novator 9M729, jejíž dolet při ruských testech přesáhl povolených 500 kilometrů, zatímco Moskva uvádí, že střela má dolet 480 kilometrů. Moskva naopak z porušování smlouvy INF obviňuje americký Pentagon.

Major nuclear treaties between the US and Russia, as Washington is to officially withdraw from the Intermediate-Range Nuclear Forces #INF Treaty. The decision is expected to increase tensions between US and Russia, clearing the way for a new arms race

Graphic: @AFP pic.twitter.com/yMgNVmVaDP