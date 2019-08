Prokletí rodinného klanu pokračuje: Zemřela vnučka Roberta Kennedyho

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V USA ve čtvrtek zemřela dvaadvacetiletá vnučka Roberta Kennedyho, mladšího bratra někdejšího prezidenta Johna Kennedyho z let 1961-63. List The New York Times napsal s odvoláním na přítele rodiny, že příčinou smrti bylo předávkování.