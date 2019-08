Trump si zajistil mlčení o svých záletech? Třaskavá kauza opět ožila

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prokuratura státu New York zahájila prošetřování finančních převodů, jimiž si prý Donald Trump v době volební kampaně zajistil mlčení o svých záletech. Napsal to dnes list The New York Times. Okolnosti kolem peněz pro pornohvězdu Stormy Daniels a modelku Karen McDougalovou už zkoumala americká federální prokuratura.