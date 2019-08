V hypermarketu v El Pasu zaútočili střelci. Několik mrtvých, mnoho zraněných

Podle mluvčího místní policie je ve vazbě jeden podezřelý. Zatím nelze vyloučit, že střelců bylo více. Policie ale dosud mrtvé a jejich případný počet jednoznačně nepotvrdila, zatímco prezident Donald Trump se na twitteru o zabitých lidech zmínil.

Mluvčí místní policie Robert Gomez uvedl, že při střelbě bylo několik lidí zraněno, ale nepotvrdil, že někdo zemřel. Motiv činu podle něj není jasný, je předmětem vyšetřování.

Jedenáct zraněných bylo převezeno do místní univerzitní nemocnice, uvedl podle CNN její ředitel Ryan Mielke. Dalších 11 zraněných přijala nemocnice Del Sol. Její mluvčí Victor Guerrero řekl, že neočekává další zraněné.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd