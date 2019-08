Čtyřiadvacetiletý Connor Betts, který během necelé minuty postřílel devět lidí, včetně své sestry, byl podle Mikea Kerna vždy přátelský a šťastný. Zajímal se o současné dění i o kulturu a nikdy nemluvil o násilí. Občas zašel do místního baru v Bellbrooku a dal si jedno či dvě piva, uvedl Kern, který Bettse označil za "nejmilejšího mladíka, jakého si dovedete představit".

Dayton mass shooter Connor Betts slaughtered own sister during rampage: officials https://t.co/oXWZByQZzr pic.twitter.com/rJ7Z0sfbob — New York Post (@nypost) August 4, 2019

Barman z Bellbrooku Andy Baker řekl, že Betts byl u něj minulé pondělí a "zdál se být v pohodě". Když se Baker dozvěděl, že Betts zavraždil devět lidí, pomyslel si: "To není vůbec možné, že to byl on."

Betts neměl záznam v trestní rejstříku, studoval psychologii a při studiu pracoval, uvedla policie. Poslední brigádu měl v mexické restauraci ve městě Centerville ve státě Ohio, dříve pracoval i na čerpací stanici. Podle fotografií ze sociálních sítích měl asi dobrý vztah se svou mladší sestrou, která se stala jednou z jeho obětí. Podle některých spekulací mohla být obětí záměrnou, policie ale uvedla, že ji nezastřelil jako první.

Motiv Bettsova činu není znám, nezanechal žádný vzkaz na sociálních sítích. U jedenadvacetiletého Patricka Crusiusa, který několik hodin před ním střílel v obchodním domě v texaském El Pasu na hranicích s Mexikem, mohla být motivem xenofobie.

Na sociálních sítích se necelou půlhodinu před střelbou v El Pasu objevil nepodepsaný manifest, v němž se hovoří o "hispánské invazi do Texasu" a o plánu rozdělit Ameriku na území podle ras. Spekuluje se, že autorem textu může být Crusius. Mezi 20 oběťmi tohoto střelce, který je ve vazbě, je sedm Mexičanů.

Kvůli dvěma víkendových útokům budou až do čtvrtka v USA vlajky na půl žerdi na Bílém domě i na dalších federálních budovách, oznámil v neděli na twitteru prezident Donald Trump.