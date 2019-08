U střelce, který v noci na neděli SELČ zabíjel v El Pasu na hranicích s Mexikem, mohl být motivem odpor k migrantům. Na sociálních sítích se objevil před střelbou manifest, který údajně napsal útočník z El Pasa a v němž se hovoří o nutnosti reagovat na "hispánskou invazi do Texasu". Mezi 20 oběťmi střelce je sedm Mexičanů.

"Je otevřený a zapřisáhlý rasista, který podporuje rasismus," uvedl v neděli na adresu prezidenta Donalda Trumpa demokratický uchazeč o prezidentskou kandidaturu a bývalý kongresman za okrsek El Paso Beto O'Rourke.

"Náš prezident nejen nedokáže čelit těmto vnitrostátním teroristům a odzbrojit je, ale navíc zesiluje a omlouvá jejich nenávist," uvedl další demokrat a uchazeč o prezidentský post Pete Buttigieg.

This White House amplifies hate, and people who are in the grip of this hateful, extremist ideology feel validated from all the way at the top. pic.twitter.com/PROkpquhSZ