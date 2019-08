"Naše myšlenky jsou s oběťmi, jejich příbuzným předávám vyjádření soustrasti a soucitu od všech Němců. Zraněným přejeme brzké uzdravení. V tichém soucitu Angela Merkelová," zakončila spolková kancléřka kondolenční telegram adresovaný Trumpovi. Mimo jiné také napsala, že zprávy o útocích v ní vyvolaly velké zděšení a smutek.

Kondolence poslal do Bílého domu i ruský prezident Vladimir Putin, uvedl bez dalších podrobností v nedělním prohlášení Kreml.

Soustrast "jménem celé vlády a všech občanů Izraele" vyjádřil postiženým rodinám v neděli na twitteru izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který popřál zraněným brzké uzdravení a vyjádřil solidaritu americkému lidu.

Také portugalský prezident Marcelo de Sousa vyslovil soustrast prostřednictvím telegramu. "Zděšení z hrozných útoků" vyjádřil v neděli na twitteru i španělský premiér Pedro Sánchez.

Řecké ministerstvo zahraničí na twitteru v neděli napsalo, že je "hluboce šokováno děsivými útoky střelby" v El Pasu a v Daytonu.

