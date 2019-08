Hlasy po zpřísnění zákonů pro nákup zbraní zesílily po víkendových střelbách, při nichž dva útočníci na dvou místech v USA zabili 29 lidí a na pět desítek dalších zranili.

"Nemůžeme dovolit, aby lidé v El Pasu v Texasu a v Daytonu v Ohiu zemřeli zbytečně. Totéž platí pro vážně zraněné. Nikdy na ně nesmíme zapomenout, ani na ty, kteří byli před nimi," napsal dnes ráno na twitteru Trump.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying....