Po víkendových střelbách v USA, při nichž dva muži na dvou místech zabili 29 lidí, Trumpa někteří američtí politici prostřednictvím médií kritizovali, že svými výroky a protiimigrační politikou podněcuje nárůst xenofobie ve společnosti, někteří ho označili za rasistu.

"Média mají velkou zodpovědnost za život a bezpečnost v naší zemi. Fake news výrazně přispěly ke zlobě a hněvu, které se rozmohly v posledních mnoha letech. Zpravodajství musí začít být čestné, vyvážené a nezaujaté, jinak se tyto hrozné problémy ještě zhorší!" napsal dnes Trump na twitteru.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!