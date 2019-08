Sayoc (57) letos v březnu před soudem v New Yorku přiznal svou vinu. Podomácku vyrobené bomby podle obžaloby rozeslal na šestnáct adres. Zásilky vyvolaly paniku, žádná z nich ale nevybuchla.

Sayoka zadržela policie loni v říjnu na Floridě, kde žil v autě polepeném obrázky Trumpa a přeškrtanými fotografiemi jeho odpůrců. Od té doby byl ve vazbě bez možnosti kauce. Podle příbuzných trpí dlouhodobými psychickými problémy, které si odmítal přiznat.

Trump supporter who said he was radicalized by the president and Fox News gets 20 years in prison for mailing bombs to Democrats https://t.co/KvXQuBFIdb