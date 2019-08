Paniku na newyorském Times Square měl v úterý večer na svědomí vadný výfuk motocyklů, nikoli další střelec, ujistila policie. Podobnou reakci lidí, tentokrát v obchodě Walmart v Louisianě, způsobili podle agentury AP dva zákazníci, kteří na sebe v hádce vytáhli zbraně.

Strach z nových případů střelby na veřejnosti ve Spojených státech zesílil poté, co o víkendu zahynulo 22 lidí v centru Walmart v texaském El Pasu a dalších devět při konfliktu před jedním z barů ve městě Dayton v Ohiu.

"Na Times Square není žádný střelec. To jen projíždějící motocykly zněly jako střelba," uvedla newyorská policie na twitteru. Dodala, že obdržela četná volání na nouzovou linku 911, a vyzvala veřejnost, aby nepodléhala panice. "Oblast Times Square je velice bezpečná!" ujistila.

Went ahead and grabbed the video myself and edited to the right spot. The panic begins at the top right of the screen #TimesSquare pic.twitter.com/BQrMUS4BC6