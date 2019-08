Trump podle serveru BBC News sice po střelbě hovořil o rasismu a nenávisti, ale sám čelí kritice, že dlouhodobě vyvolává u některých občanů tyto postoje a nálady, které se nyní snaží odsoudit.

Demokratická zákonodárkyně, která v Kongresu reprezentuje El Paso, uvedla, že se z tohoto důvodu nechce s šéfem Bílého domu setkat. "Odmítám se připojit bez rozhovoru o bolesti, kterou jeho (Trumpova) rasistická a nenávistná slova a činy způsobily naší komunitě a zemi," napsala Veronica Escobarová na twitteru.

I was told that @realDonaldTrump is “too busy” to have that conversation.



I declined the invitation because I refuse to be an accessory to his visit. I refuse to join without a dialogue about the pain his racist and hateful words & actions have caused our community and country.