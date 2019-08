Našim problémem je centrální banka, Trump se pustil do kritiky další instituce

"Naším problémem je centrální banka, která je příliš hrdá na to, aby přiznala svou chybu, že jednala moc rychle a že až moc zpřísňovala (a že já jsem měl pravdu!). Oni musejí snížit sazby více a rychleji, a to směšné kvantitativní zpřísňování zastavit TEĎ," napsal Trump.

Prezident už asi čtyři měsíce požaduje, aby Fed snížil úrokové sazby a podpořil ekonomiku. Ten to ale poprvé od roku 2008 učinil až na konci minulého měsíce, kdy snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,00 až 2,25 procenta. Tehdy také Fed uvedl, že je připraven náklady na úvěry dál snížit, pokud to bude nutné.

Trumpovo překvapivé rozhodnutí z minulého týdne uvalit nová cla na čínský dovoz mohou být podle analytiků dalším důvodem k tomu, aby Fed snížil úroky více, než dosud zamýšlel. Snažil by se tak ochránit americkou ekonomiku před riziky, která souvisejí s obchodní politikou.

Poradce Bílého domu pro otázky obchodu Peter Navarro v pondělí vyzval Fed, aby snížil do konce letošního roku základní úrokovou sazbu o další tři čtvrtiny až jeden procentní bod. Úrokové sazby v USA by se tak přizpůsobily úrokům v jiných zemích.

Obchodníci v reakci na sérii Trumpových tweetů k Fedu okamžitě upravili očekávání dalšího vývoje sazeb. Nyní předpokládají, že Fed sníží do konce roku úroky třikrát, aby odvrátil hrozbu recese způsobenou obchodním napětím a slábnoucí globální poptávkou. Pravděpodobnost, že Fed na svém nejbližším zasedání, které se koná 17. a 18. září, sníží hlavní úrok až o půl procentního bodu je teď 28 procent. Dosud činila 15 procent. Za velmi pravděpodobnou považují obchodníci také možnost, že Fed sníží úroky nejen v září, ale i v říjnu, uvedla agentura Reuters.

Čtyři bývalí šéfové Fedu se v pondělí postavili za současného šéfa Jeroma Powella a upozornili, že je velmi důležité, aby centrální banka nebyla vystavena politickému tlaku. Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke a Janet Yellenová ve společném příspěvku v listě The Wall Street Journal vyzvali k respektování nezávislosti Fedu a uvedli, že by šéf centrální banky měl pracovat bez politických tlaků a hrozeb, že bude z politických důvodů odvolán.

"Je zásadní zachovat schopnost Fedu dělat rozhodnutí na základě nejlepších zájmů národa, ne zájmů malé skupiny politiků," napsali bývalí centrální bankéři.

Trump na centrální banku útočí už více než rok. Obviňuje ji, že podkopává jeho hospodářskou agendu tím, že udržuje úrokové sazby výše, než je podle Trumpa žádoucí. Současný šéf Fedu Powell opakovaně prohlásil, že centrální banka při rozhodování o měnové politice nebere prezidentovu kritiku v úvahu a že mandát Fedu vyžaduje, aby centrální banka usilovala o maximální zaměstnanost a stabilní ceny. Trump Powella do funkce šéfa Fedu sám navrhl.