Agenti imigračního úřadu USA vtrhli do továren, zadrženy stovky ilegálů

Operace se soustředila na malá města poblíž metropole Jackson, kde pracují zejména latinskoameričtí imigranti.

Na zátahu se podílelo asi 600 agentů imigračního úřadu, kteří se rozptýlili po továrnách, ale i v jejich okolí, aby pracovníkům zabránili v útěku. Terčem operace bylo několik firem a jejich továrny, zejména na zpracování drůbeže.

Jednou z nich byla i společnost Koch Foods ve městě Morton, jejíž zaměstnance odvezli ve třech autobusech k dalšímu prověřování. Agenti chtěli po všech zaměstnancích, aby se identifikovali a předložili doklady. Pokud to neučinili, byli zadrženi.

Prezident Donald Trump už v červnu oznámil, že americké úřady provedou rozsáhlé zátahy namířené proti migrantům bez dokladů. Cílem těchto operací má být nejen vyhostit nelegálně pobývající přistěhovalce, ale také odradit další občany středoamerických zemí, aby se do Spojených států vydávali.

Trumpův záměr tvrdě kritizují opoziční demokraté a skupiny na ochranu lidských práv. Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v červnu prohlásila, že chystané razie jen povedou k teroru a k rozdělení rodin migrantů.

Children of those arrested in Wednesday’s #ICE raids near Forest, MS. are being put up in a local gym tonight by neighbors/strangers. Many are left scared & crying after coming home from school & being locked out without their parents. Donated food & drinks are being provided. pic.twitter.com/d2juMdK1Vj