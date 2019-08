Výbor v dubnu McGahna předvolal, aby odpověděl na otázky ohledně údajné snahy Trumpa bránit vyšetřování, Bílý dům ale někdejšímu poradci zabránil v uposlechnutí obsílky. Kongresmani v žalobě předložené soudu ve Washingtonu uvádí, že výpověď McGahna je klíčová pro případné zahájení ústavní žaloby vůči Trumpovi, tedy tzv. impeachmentu.

Zpravodajský web Axios napsal, že McGahn byl při vyšetřování ruského vměšování do posledních prezidentských voleb klíčovým svědkem zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Absolvoval přes 30 hodin výslechů a federálním vyšetřovatelům řekl, že na něj Trump opakovaně tlačil, aby zařídil Muellerův konec v pozici šéfa vyšetřování. Trump po něm prý také chtěl, aby následně popřel, že takové instrukce dostal.

House Democrats file a suit to force former White House counsel Don McGahn to testify, saying his testimony is needed for an impeachment investigation https://t.co/NWlifoj6tn pic.twitter.com/MMt1hkmpys