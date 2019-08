Stejně jako při návštěvě nemocnice v Daytonu se i v El Pasu Trump a jeho žena Melania vyhýbali médiím a drželi se stranou od veřejnosti, napsala agentura Reuters. Prezident se zde setkal s několika oběťmi sobotního masakru a s nemocničním personálem.

My time spent in Dayton and El Paso with some of the greatest people on earth. Thank you for a job well done! pic.twitter.com/TNVDGhxOpo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Žádný z osmi pacientů, dosud hospitalizovaných v El Pasu, nesouhlasil se setkáním s prezidentem při jeho návštěvě kliniky, uvedl mluvčí nemocnice Ryan Mielke podle listu The Washington Post. "Je to velmi citlivé období v jejich životě. Někteří řekli, že se nechtějí setkat s prezidentem, někteří nechtějí žádné návštěvníky," vysvětlil.

Naopak dva zranění, kteří již byli propuštěni do domácího ošetřování, se vrátili s příbuznými, aby se s prezidentem sešli. Před Trumpovou návštěvou nicméně někteří z hospitalizovaných akceptovali návštěvu místních politiků a demokratických členů Sněmovny reprezentantů Kongresu Veroniky Escobarové a Jesúse Garcíi, poznamenal The Washington Post.

S novináři promluvil poté, co zavítal do krizového centra, přičemž poděkoval lidem, kteří při sobotní střelbě zasahovali. Záhy však začal kritizovat starostku Daytonu Nan Whaleyovou a senátora za stát Ohio Sherroda Browna, kteří podle něj jeho návštěvu Daytonu nevykreslovali tak, jak proběhla. Označil je za velmi nečestné a vzkázal jim, že "dnes by neměli politikařit".

Not sure what the President thinks @SenSherrodBrown and I misrepresented. As we said, the victims and first responders were comforted by his presence. Let’s hope he’s not one of these all talk, no action politicians and actually does something on gun control. #DoSomething — Nan Whaley (@nanwhaley) August 7, 2019

Whaleyová i Brown přitom prezidentovo setkání s lidmi v Ohiu předtím hodnotili pozitivně, ačkoli zároveň vyjádřili výhrady vůči jeho politickému stylu. "Myslím, že oběti a lidé, kteří na místě činu zasahovali, byli vděční, že prezident Spojených států přijel do Daytonu," citovala Whaleyovou agentura AP. Brown uvedl, že šéf Bílého domu se choval správně a že jeho vystupování bylo "utěšující".

V reakci na Trumpovu kritiku pak demokratická starostka volila ostrá slova. "Je to zbabělec, který rád šikanuje, a to je v pořádku, pokud chce šikanovat mě a senátora Browna. (...) My to zvládneme, ale občané Daytonu si zaslouží činy," řekla v odkaze na zpřísnění pravidel pro nákup zbraní.

Před nemocnicí v El Pasu i u místního improvizovaného památníku obětem střelby se shromáždili jak stoupenci, tak odpůrci hlavy státu, uvedla na svém webu televize CNN. Prezidentská kolona při průjezdu městem míjela i transparenty s nápisem "rasisto, jdi domů".

zdroj: YouTube

Trump sice po střelbě hovořil o rasismu a nenávisti, ale sám čelí kritice, že dlouhodobě vyvolává u některých občanů tyto postoje a nálady, které se nyní snaží odsoudit. Masakr v El Pasu je vyšetřován jako možný zločin z nenávisti. Pachatel je dáván do souvislosti s anonymním manifestem, který se před střelbou objevil na internetu a v němž se hovoří o "hispánské invazi do Texasu" a o plánu rozdělit Ameriku na území podle ras. To podle BBC zní jako ozvěna prezidentových vyjádření, Trump totiž často používá výraz "invaze" k popisu situace na hranicích s Mexikem.

Na odděleném shromáždění mluvil k několika stovkám lidí jeden z demokratických kandidátů na prezidenta a místní rodák Beto O'Rourke, který v posledních dnech Trumpa označil za podněcovatele násilí. Dnes prohlásil, že Trump pomohl vytvořit nenávist, která učinila sobotní tragédii možnou, a proto "tady pro něj není místo". Trump mu na twitteru zase vzkázal, že by měl "být zticha".

Trumpova návštěva Daytonu a El Pasa podle The New York Times namísto scelení ran vedla k ještě většímu rozdělení národa - a také posloužila jako důkaz Trumpovy neschopnosti dodržovat normy chování hlavy státu.