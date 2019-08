Na severu Kolumbie vznikla nová válečná zóna, gangy vyhnaly tisíce lidí

Ozbrojenci podle HRW vyplnili vakuum, které v oblasti vzniklo po uzavření mírové dohody mezi vládou a levicovými povstalci z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) v roce 2016.

V oblasti soupeří tři ozbrojené skupiny, které se snaží ovládnout kokové plantáže a pašerácké stezky. Zločinci už vyhnali z domovů tisíce vesničanů, zavraždili místní vůdce a nutí děti, aby se k nim buď přidaly, anebo aby sklízely na plantážích koku - surovinu, z které se vyrábí kokain.

Interview with @hrw's researchers – who are remaining anonymous for security reasons – about the crisis, by @amybrauns:https://t.co/sxEX1uEzXe#Colombia

/2 pic.twitter.com/oXPxklGSo2