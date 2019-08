Masivní zátah na uprchlíky v USA: 300 osob čeká soud, další stovky putují do detence

Při středeční akci ve státě Mississippi skončilo podle vlád Mexika a Guatemaly v rukou imigrační policie a úředníků přibližně 300 občanů těchto dvou zemí, řada dalších byla patrně z jiných latinskoamerických států. Akce kritizovaná opozičními demokraty byla součástí dlouhodobé snahy prezidenta Donalda Trumpa o snížení počtu přistěhovalců pobývajících v USA bez potřebných dokladů.

Yesterday, HSI executed multiple federal criminal search warrants at 7 agricultural plants across Mississippi as part of an ongoing HSI worksite enforcement criminal investigation. The locations were Canton, Pelahatchie, Carthage, Sebastopol, Morton (2 sites) & Bay Springs (1/2)