V Kanadě se zřítily všechny kabinky lanovky, vandal přeřezal lano

V době pádu kabinek ve 4:30 místního času (13:30 SELČ) byla lanovka zavřená, při incidentu tedy naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Kirby Brown, manažer společnosti, která lanovku provozuje, uvedl, že nedávno kontrolovali její technický stav a prováděli údržbu. "A lano bylo velké, silné, krásné a zdravé," dodal.

