Smrt Epsteina? Internet zaplavily konspirační teorie, šíří je i Trump

Jeho úmrtí rozvířilo i řadu konspiračních teorií, nepodloženou fámu na svém twitterovém účtu sdílel i americký prezident Donald Trump.

Epstein, který se v minulosti přátelil s řadou mocných lidí včetně Trumpa, čelil obvinění, že ve svých rezidencích sexuálně zneužíval desítky nezletilých dívek. Podle deníku Miami Herald, který o jeho aktivitách přinášel klíčová zjištění, je smrt 66letého multimilionáře velkou ostudou pro americkou vězeňskou správu a událost jistě rozzlobí pracovníky ministerstva spravedlnosti.

"Už to, že jeden z nejostřeji sledovaných vězňů v Americe dokáže najít způsob, jak se v cele zabít, je dostatečně šokující. Jestliže byl ale onen vězeň zjevně těsně předtím odebrán ze seznamu potenciálních sebevrahů poté, co se předtím pokusil vzít si život, pak se tomu skoro nechce věřit," napsal zase americký zpravodaj britské televize Sky News.

Epstein byl 23. července ve své cele nalezen téměř v bezvědomí s poraněními na krku a následně byl umístěn pod intenzivnější dohled kvůli obavám, že šlo o pokus o sebevraždu. Jenže podle informací médií už se na něj tento zvláštní režim v čase smrti nevztahoval. Proč a kdy přesně byla tato "sebevražedná stráž" ukončena, zůstává záhadou.

Podle agentury AP by musel návratu do normálního vazebního režimu předcházet souhlas ředitele manhattanské věznice i jejího hlavního psychologa. Podle odborníků oslovených listem Miami Herald případ vyvolává vážné otázky ohledně rozhodnutí vězeňského personálu, experti nicméně připustili, že i za takto mimořádných okolností může k sebevraždám docházet. Epsteinovou smrtí už se začal zabývat jak Federální úřad pro vyšetřování (FBI), tak americké ministerstvo spravedlnosti.

Po zprávě o Epsteinově smrti začaly na internetu ve velkém cirkulovat nepodložená konspirační tvrzení, která souvisí hlavně s jeho někdejšími vazbami na vlivné osobnosti jako je Trump, exprezident USA Bill Clinton či britský princ Andrew. Někteří komentátoři věří, že Epstein byl ve skutečnosti zabit v zájmu utajení kompromitujících informací.

Prezident Trump na twitteru sdílel dva příspěvky, které Epsteinovu smrt spojují s exprezidentem Clintonem. Jeden z nich pochází od "konzervativního komika" Terrence Williamse, druhý z účtu "BNL NEWS", který údajně provozují "nezávislí žurnalisté". Novinářka Jane Lytvynenková, která píše o dezinformacích pro web BuzzFeed News, uvedla, že tento účet často šíří nepravdy.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX