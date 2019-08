Trump a nová opatření proti migrantům: Vláda schválila pravidla povolení k pobytu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes oznámila zpřísnění podmínek udělování povolení k pobytu, takzvané zelené karty. Nově by ji nemuseli dostat migranti, kteří mají nízké příjmy a v USA čerpají nějakou formu sociální pomoci. Opatření by podle televizní stanice CNN mohlo výrazně snížit počet přistěhovalců přicházejících do USA legálně, protože by pro úřady bylo jednodušší zamítnout jim zelenou kartu i žádost o vízum.