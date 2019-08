Zločiny proti demokracii. Právník rozebral situaci v USA a nešetří kritikou

Snadno a špatně odhalitelné činy

Se zločiny proti lidskosti operoval i Norimberský tribunál po druhé světové válce, poukazuje expert. Vysvětluje, že se jedná o ty nejhorší zločiny - například genocidu - zaměřené proti skupině vybraných lidí a následně souzené na mezinárodní úrovni, protože tyto činy mohou být z pohledu režimů, kde byly spáchány, právně přípustné, což ale neplatí o zbytku světa.

"Na velmi odlišné úrovni bychom měli uvažovat o zločinech proti demokracii," pokračuje Firestone. Dodává, že jde o činy, které mohou být rovněž legální, ale zároveň v rozporu se základním konceptem, hodnotami a procesy demokracie, především té americké.

Pro příklad se právník obrací do americké historie. Zmiňuje daň z hlavy, dědečkovskou klauzuli a zkoušky gramotnosti, které měly znemožnit bývalým otrokům volit, než je po téměř sto letech zakázal Nejvyšší soud jako neústavní.

Nové formy omezování volebního práva v USA nemusí být protiústavní, ale spadají do definice zločinů proti demokracii, konstatuje Firestone. Vysvětluje, že část zločinů proti demokracii, například volební podvody a manipulace, je trestná a do této kategorie řadí i manipulaci ze strany cizí mocnosti, jako během prezidentských voleb v roce 2016.

Případy, kdy dochází k přímému ovlivňování výsledků jsou dobře viditelné, poukazuje právník. Dodává, že o poznání hůře odhalitelné jsou činy legislativních orgánů.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Viděli jsme, jak to probíhá, když představitelé upřednostňují svou stranu před demokratickými hodnotami a procesy," pokračuje odborník. Jako příklad uvádí republikány kontrolovaný zákonodárný sbor v Severní Karolině, který poté, co byl v roce 2016 zvolen guvernér z Demokratické strany, narychlo výrazně omezil guvernérské pravomoci, přičemž to samé loni zopakovali republikánští zákonodárci ve Wisconsinu.

I tyto případy označuje expert za zločiny proti demokracii, ačkoliv nejsou stíhatelné. Pokládá otázku, zda nelze stejně hodnotit i akci demokratických senátorů z Wisconsinu z roku 2011, kteří opustili hranice uvedeného státu, aby jejich zákonodárný sbor nebyl usnášeníschopný a republikánská většina nemohla odhlasovat své návrhy, případně stejný krok republikánských senátorů z Oregonu, kteří letos takto chtěli zamezit přijetí zákonů k boji s klimatickou změnou.

Demokratické procesy je nutné brát vážně

Za zločin proti demokracii považuje Firestone i extrémní formy gerrymanderingu, které mají jednoznačně zvýhodnit jednu stranu, ačkoliv americký Nejvyšší soud nedávno potvrdil, že proti této praxi nelze zasáhnout. Nedávno se k ní ostatně opět uchýlili demokraté v Marylandu a republikáni v Severní Karolíně, ale je špatná a mělo by se zakročit, konstatuje právník.

Za další podobné případy označuje odborník téměř rok trvající odkládání nominace soudce ústavního soudu, označování konstruktivních kritiků vlády a těch, kteří se uchylují poklidnému odporu, za "nepřátele" či podněcování rasové nenávisti vůči některým zákonodárcům.

"Tato země (USA) musí brát demokratické procesy vážněji," apeluje Firestone. Nabádá demokraticky zvolené přestavitele, aby se řídili zlatým pravidlem demokracie a vládli tak, jako by u moci zrovna nebyli - aby přijímali takové zákony, které se jim nebudou protivit, až budou v opozici.

Americké politické strany v posledních dekádách na toto příliš nemyslí, kritizuje expert. Dodává, že zločiny proti demokracii se ovšem neomezují na zvolené představitele či kandidáty. Pokládá otázku zda není deliktem proti demokracii, když občané - základní částice demokracie - odmítají participovat v demokratických procesech a nechodí k volbám či v americkém případě odmítají zasedat v soudních porotách.

V zemích jako Austrálie či Brazílie existuje za neúčast ve volbách postih a ačkoliv mohou existovat dobré důvody proč nevolit, takové rozhodnutí poškozují demokratický systém, konstatuje Firestone. Připomíná, že volební účast v USA je nižší než v jiných rozvinutých zemích a případné označení voličské apatie za zločin proti demokracii by mohlo vyzdvihnout význam participace i bez vynucovacích prostředků.

Ve Spojených státech je nutné zbývat se více nejen skutečnými zločiny a zvýhodňováním konkrétní strany, ale právě zločiny proti demokracii jako takové, domnívá se právník. Soudí, že vážně je třeba přistupovat především k občanské výchově, aby lidé všech věkových kategorií, ale především mladí, budoucí voliči chápali, co občanství znamená.

"Je potřeba debatovat napříč společensko-ekonomickými a kulturními liniemi, aby se překlenuly politické rozdíly," píše odborník. Doplňuje, že je třeba požadovat, aby více volených představitelů, stejně jako občanů, sledovalo univerzální principy zastupitelské demokracie, z níž vzešla americká ústava.