Trump si rýpl do Ruska, okomentoval nevydařený test rakety Buřňák

Při výbuchu u severoruského Severodvinska zahynulo nejméně pět lidí, další tři byli převezeni do blíže neurčeného odborného zdravotnického zařízení v Moskvě, pravděpodobně kvůli radioaktivnímu ozáření. Ruská i západní média shodně uvádějí, že k explozi došlo při manipulaci s malým jaderným reaktorem, který má pohánět novou ruskou raketu s plochou dráhou letu.

Agentura TASS dnes s odvoláním na ruskou meteorologickou službu oznámila, že po explozi se v Severodvinsku zvýšila radioaktivita až šestnáctkrát. Ohrožení obyvatel téměř dvousettisícového města ale prý experti vylučují. Po hodině a půl poklesla radioaktivita na normální úroveň, napsal TASS.

K explozi pravděpodobně došlo při manipulaci s novou raketou 9M730 Burevestnik (Buřňák), kterou NATO označuje jako SSC-X-9 Skyfall.

Podle Trumpa disponují Spojené státy podobnou technologií, i když vyspělejší. "Exploze rakety Skyfall vyvolala obavy lidí z (kvality) ovzduší kolem základny a daleko od ní. To není dobré!" komentoval nevydařený test Trump.

