Konspirační teorie? Bushův muž otevřeně a bez okolků promluvil

Gerson věří, že šíření lživého tvrzení o Trumpově závislosti by se zajisté setkalo se vřelým přijetím u části americké levice, s pobouřením v pravicově populistických kruzích a křikem centristů, kteří by vyjadřovali obavy o americkou demokracii. Přesto Gerson věří, že i tato lež, pokud by byla prosazována s dostatečným zápalem, by se mohla uchytit.

Namísto toho se bývalý Bushův poradce zaměřil na poslední pokus Trumpa strhnout na sebe pozornost, konkrétně na sdílení lživé pomluvy na Twitteru, že bývalý americký prezident Bill Clinton byl zapleten do zjevné sebevraždy znemožněného finančníka Jeffreyho Epsteina.

"Konspirační teorie nejsou v americké politice novinkou," vysvětluje Gerson. Připomíná, že v minulosti byly ještě hojnější a silnější a mnoho Američanů například věřilo lžím, že federalisté byli placeni Brity, že katoličtí přistěhovalci do USA byli papežskou infiltrací a že Spojené státy zatáhla do druhé světové války židovská klika.

Stávající konspirační teorie se podle Gersona liší ve dvou věcech: Zaprvé, šíří se hojně a rychle prostřednictvím internetu a často na sociálních sítích, kde rezonují a bývají zveličována zaslepená tvrzení. Současná technologie tedy poskytuje konspiračním teoretikům iluzi, že jejich pohled je široce sdílený, přičemž právě konspirační teoretici nové technologie dobře ovládají, čímž dělají z inovací spojence lží, uvádí bývalý prezidentský speechwriter.

Zadruhé, nejprominentnější a nejviditelnější Američan - Donald Trump - konspirační myšlenky často využívá a legitimizuje, poukazuje Gerson. Konstatuje, že vědecká literatura o konspiračních teoriích líčí jejich zastánce jako společenské outsidery bez politické moci, ale současným problémem není nechvalně známý hlasatel Alex Jones či pochybná sociální síť 8chan, ale americký prezident, který často účelově fabuluje.

Trump se uchýlil ke konspiračním teoriím, aby zpochybnil legitimitu prezidentství Baracka Obamy, kterého následně obvinil z instalace odposlechů ve svém mrakodrapu, připomíná bývalý Bushův poradce. Dodává, že Trump také vymýšlel konspirační teorie o volebních podvodech pro případ, že by prezidentské volby v roce 2016 dopadly v jeho neprospěch.

Současný prezident rovněž živil konspirační teorie o "hlubokém státu", když se snažil zdiskreditovat vyšetřování vedené Robertem Muellerem, doplňuje Gerson. Zmiňuje i Trumpovo tvrzení, že větrné elektrárny způsobují rakovinu a že otec jeho soupeře z republikánských primárek, Teda Cruze, se podílel na spiknutí, které vedlo k vraždě prezidenta Johna Kennedyho.

Složitá a zhoubná výzva

Šéf Bílého domu tak činí, jelikož mu vyhovuje faktografický chaos, soudí Gerson. Tvrdí, že občas Trump využívá konspirační myšlenky, aby ovlivnil vnímání důležitých témat, jako když obvinil mexickou vládu, že záměrně vysílá zločince a násilníky do USA, a navzdory všem důkazům označil uprchlíky za trojského koně a teroristickou hrozbu s jasným cílem vystupňovat nenávist vůči cizincům.

"Konspirační teorie jsou mimořádně složitou a zhoubnou společenskou výzvou," píše Gerson. Odkazuje na studie, které zjistily, že vystavení protivládním konspiračním myšlenkám snižuje důvěru ve vládní instituce, i když jsou vyvráceny silnými důkazy, stejně jako na zjištění, že lidé, kteří si vyslechli konspirační teorie o smrti princezny Diany, pozměnili svůj názor na událost, aniž by si to sami uvědomili.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

To je pochopitelně problém pro společenské vědy, konstatuje někdejší speechwriter. Ptá se, jak je možné zkoumat skutečný vliv konspiračních teorií, když i samotné položení otázky ovlivňuje odpověď respondentů. Stejně tak jde o problém pro novináře, především pak komentátory, podotýká Gerson. Pokládá otázku, zda reakce na Trumpem šířená obvinění ve skutečnosti neslouží prezidentovým cílům, zda se osvětlování jeho tvrzení nemíjí účinkem, ačkoliv mlčení tváří v tvář lžím se může jevit jako ústupek.

To, že jasně nevíme, jak vzít konspiračním teoriím vítr z plachet, mám ukazuje, jak tyto teorie poškozují demokratický politický systém, míní Gerson. Vysvětluje, že konspirační teorie mají občas přímý vliv na lidské chování, jako v případě očkování, jehož míra klesá. Konspirační teorie také odvádějí pozornost od důležitých témat - Trump se k nim uchýlil ve chvíli, kdy chtěl utnout debatu o držení zbraní v USA -, připomíná bývalý prezidentský poradce. Dodává, že podobné teorie podporují cynismus a apatii vůči politice, čímž oslabují demokratický dialog.

"Pokud se náš soused mýlí, můžeme jej nebo ji zkusit přesvědčit. Pokud je náš soused součástí zlého spiknutí, není jiná možnost než jej nebo ji odhalit a porazit," vysvětluje Gerson. Obává se, že konspirační teorie dokážou podrýt víru v pravdu, jelikož poskytují argumenty, které posilují konkrétní názor, bez ohledu na jeho absurditu či škodlivost a to, co je účelné, staví nad to, co je reálné a správné.

To vše může vést k různé reakci, konstatuje Gerson. Sám se domnívá, že namísto vyvracení konkrétních konspiračních teorií bychom se měli soustředit na charakter politiků, kteří je využívají, protože jde o lháře a nepřátele samosprávy.