"Co kdybychom prošli rodokmeny všech rodin a prostě z nich vytrhli ty lidi, kteří přišli na svět následkem znásilnění nebo incestu? Zbylo by na světě vůbec nějaké obyvatelstvo?", řekl King v projevu před konzervativním klubem. Jen to, že k početí došlo za špatných okolností, neznamená, že jeho výsledkem není člověk, uvedl také katolík King. "Dítě nenese vinu za hřích svého otce nebo matky," dodal.

King si za tyto své výroky vysloužil kritiku nejen od demokratů, ale i od některých členů své Republikánské strany. "Jsem na sto procent za ochranou života, ale bizarní komentáře a chování Steva Kinga shazují to, co se snažíme lidem říci," citovala britská BBC republikánského senátora ve státu Iowa Randyho Feenstru.

I am 100% pro-life but Steve King's bizarre comments and behavior diminish our message & damage our cause. Trump needs defenders in Congress, not distractions. I will ensure we win this seat & I'll be an effective conservative leader in Congress. #IA04 https://t.co/x8M58B0gh0