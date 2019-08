Trump na twitteru uvedl, že nemá pochybnosti o tom, že když Si Ťin-pching bude chtít rychle a humánně vyřešit problém s Hongkongem, dokáže to. "Osobní schůzka?", ukončil tweet šéf Bílého domu.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?