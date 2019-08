V Tennessee popravili vězně, dal přednost elektrickému křeslu

Šestapadesátiletý Stephen West, který před více než 30 lety spolu se svým nezletilým komplicem znásilnil patnáctiletou dívku a pak zavraždil ji a její matku, byl ve věznici v Nashville prohlášen za mrtvého v 19:27 místního času (02:27 SELČ).

V úterý republikánský guvernér státu Tennessee William Lee odmítl Westovu žádost o omilostnění. Westovu výzvu k zastavení popravy odmítl nejvyšší soud.

