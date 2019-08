Není to nejapný vtip, Trump vážně zvažuje koupi Grónska, tvrdí poradce

"Vyvíjí se to. Díváme se na to," řekl Kudlow v pořadu Fox News Sunday. "Dánsko vlastní Grónsko. Dánsko je spojenec. Grónsko je strategické místo... Jenom říkám, že prezident, který něco ví o kupování nemovitostí, se na to chce podívat," uvedl poradce.

O přání Trumpa, aby USA koupily Grónsko, které je dánským autonomním územím, informoval v polovině tohoto týdne jako první list The Wall Street Journal (WSJ).

Dva lidé, kteří o záležitosti vědí přímo, WP řekli, že Trump o tomto svém nápadu hovořil už několik týdnů. Podle nich jeho poradci nyní čekají na další instrukce, než se rozhodnou, jak vážně by se tím měli zabývat.

WSJ ve čtvrtek napsal, že Trump se svých poradců několikrát při různých neformálních příležitostech zeptal, jestli je nákup Grónska uskutečnitelný. Zaujaly ho tamní bohaté nerostné zdroje a značný geopolitický význam. Někteří lidé z prezidentova okolí podle listu plán podporují, jiní ho považují za bláznivou chiméru, jež má k realitě daleko.

Reakce dánských politiků na tuto informaci byla vesměs negativní. Dánská vláda pak na svém oficiálním webu jasně konstatovala, že "Grónsko na prodej pochopitelně není".