Čtyřhodinové drama v Riu: Muž unesl autobus a držel 37 rukojmí. Policie ho zastřelila

Muž autobus v 05:30 místního času (10:30 SELČ) zastavil na rušném mostě spojujícím centrum Ria s městem Niterói. Podle svědků byl vyzbrojený nožem a střelnou zbraní - ta se později ukázala být pouhou maketou, uvedla agentura DPA. Muž měl u sebe také benzín, kterým polil vnitřek autobusu a vyhrožoval, že ho zapálí.

V prvních hodinách muž propustil šest rukojmích. Jeden z nich místní televizi řekl, že únosce nebyl agresivní, ale naopak "velmi klidný". Podle agentury AP nechtěl žádné výkupné ani nekladl jiné požadavky.

#RiodeJaneiro: An armed man has been shot dead by police after holding 37 people hostage on a public bus in Rio de Janeiro.

pic.twitter.com/odi9ykogF1