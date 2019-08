Trump trucuje? Zrušil cestu do Dánska, které odmítá USA prodat Grónsko

Zprávu o tom, že Trump uvažuje o koupi tohoto autonomního území Dánska a největšího ostrova na světě se zhruba 56.000 obyvatel, minulý týden americký list The Wall Street Journal.

"Dánsko je zcela výjimečná země s úžasnými lidmi, ale na základě komentářů premiérky Mette Frederiksenové, že nemá zájem prodej Grónska probrat, naši schůzku plánovanou za 14 dnů přeložím na jindy," napsal americký prezident na twitteru.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!