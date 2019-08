Židovská demokratická rada Ameriky (JDCA), která sdružuje židovské členy Demokratické strany, uvedla, že prezident se snaží "zneužívat antisemitismus v politickém boji".

Prohlášení přichází po verbálních útocích na demokratické kongresmanky Ilhan Omarovou a Rashidu Tlaibovou, které Trump opakovaně nařkl z antisemitismu a řekl, že "nenávidí Izrael".

Na nátlak Trumpa Izrael oběma členkám kongresu zablokoval vstup do země, když chtěly navštívit Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém. Později Izrael "humanitární" návštěvu Tlaibové povolil, ona však odmítla s odkazem na nepřijatelné podmínky, které si židovský stát údajně klade.

Americký prezident, který je známý vřelou podporou izraelského konzervativního premiéra Benjamina Netanjahua i konzervativní části židovstva, využil kauzu kolem obou muslimských zákonodárkyň k útoku na opoziční demokraty. Podle agentury AP tím podkopává základ, na němž léta stojí izraelsko-americké vztahy, totiž jejich apolitičnost.

Trumpův nynější výrok odsoudily i další americko-židovské spolky, podle nichž využívá známý antisemitský narativ, že židé jsou oddanější Izraeli než zemím, ve kterých žijí.

"Pokud jde o Izrael, pak Trump opakuje tvrzení o dvojité loajalitě, která je formou antisemitismu. Pokud jde o to, že židé mají být 'loajální' jemu, pak by se měl probudit," napsala na twitteru ředitelka JDCA Halie Soiferová.

Trump has no right to tell Jewish Americans that he knows what is best for us or to demand our loyalty. We live in a democracy, and Jewish support for the Republican Party has been halved since Trump has been in office because he doesn’t represent our values. Full statement 👇 https://t.co/GTS5ir5Ejy