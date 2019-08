"Ministr Pompeo dnes telefonicky hovořil s dánským ministrem zahraničí Jeppem Kofodem ohledně odložení cesty prezidenta Trumpa do Dánska," uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí.

Pompeo při hovoru ocenil spolupráci Dánska jako spojence Spojených států a přínosy skandinávského království při řešení globálních bezpečnostních priorit. Hovořili spolu rovněž o posílení spolupráce obou zemí, mimo jiné i v Grónsku a v Arktidě.

AFP map of #Greenland with key facts about the autonomous Danish territory pic.twitter.com/eax34TDR5T

O úmyslu Trumpa koupit od Dánska největší ostrov světa s 56.000 obyvateli informoval minulý týden americký list The Wall Street Journal (WSJ). Trumpův záměr však vyvolal v Dánsku i mezi obyvateli Grónska vesměs negativní reakce. Grónská vláda uvedla, že ostrov na prodej není, ale že je otevřený investicím USA.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová naznačila, že nemá zájem odkoupení s Trumpem probírat. Zástupce Bílého domu následně ve středu sdělil, že americký prezident zrušil plánovanou návštěvu Dánska.

Frederiksenová označila odvolání Trumpovy cesty za překvapivé a politováníhodné. Na schůzce chtěla s prezidentem probírat také situaci v Arktidě.

The time when we buy and sell countries and populations is over, says Danish prime minister #Denmark #Greenland pic.twitter.com/r4MBOrMOXX