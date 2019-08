Prezidentem USA nebude. Z boje o Bílý dům odstoupil další kandidát

Inslee svou kampaň v demokratických primárkách založil především na ochraně životního prostředí a označoval se za "jediného kandidáta, který hodlá boj s klimatickými změnami změnit v hlavní národní prioritu".

Ačkoliv se Inslee kvalifikoval do prvních dvou debat demokratických kandidátů, nedařilo se mu mezi ostatními adepty prosadit. Nedokázal tak splnit kritéria pro účast v dalších debatách, plánovaných na září. Získal sice prostředky od potřebného počtu drobných přispěvatelů, nicméně ani v jednom z průzkumů nezískal podporu potřebných dvou procent dotazovaných.

I know you agree that our mission to defeat climate change must continue to be central to our national discussion -- and must be the top priority for our next president. But I’ve concluded that my role in that effort will not be as a candidate to be our next president. pic.twitter.com/Kp8WejuVJy