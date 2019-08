V čem spočívá úspěch Trumpa? Jeho životopisec objasnil svéráznou strategii

Zlá slova

Trump obvinil ty americké židy, kteří volí demokraty, že "buď totálně postrádají znalosti, nebo jsou silně neloajální", nastiňuje D'Antonio. Vysvětluje, že těmito "zlými slovy" prezident oživuje vágní, ale silný stereotyp o židovském vlastenectví.

Obviňování židů z neloajality existovalo již v nacistickém Německu a slouží i dnes k očerňování židů v celém světě, poukazuje publicista. Podotýká, že Trump původně nespecifikoval, vůči komu jsou demokraty podporující židé neloajální - zda vůči Izraeli, judaismu, Americe či samotnému Trumpovi -, aby následně vysvětlil novinářům, že měl na mysli židovský národ a Izraeli, aniž by uvedl, proč by zrovna on měl být oprávněn hodnotit závazky židovských Američanů.

"Povyk ohledně Trumpových poznámek odvedl pozornost tisku od rostoucích důkazů, že USA míří k přehřátí ekonomiky," pokračuje prezidentův životopisec. Připomíná, že hospodářství má být přitom hlavním Trumpovým úspěchem, ale v ten samý den, kdy zahrál na antisemitskou notu, šéf Bílého domu přiznal, že zvažuje další daňové úlevy, aby zamezil nástupu recese.

Zmatečná a pobuřující prohlášení jsou hlavním rysem stylu, kterým si Trump získává pozornost, což si osvojil během desetiletí, kdy manipuloval s newyorským bulvárem, vysvětluje D'Antonio. Připomíná, že tehdy se Trump uchyloval ke skandálním tvrzením o svém bohatství, šířil historky o slavných ženách, které ho údajně sváděly, a vzbuzoval kontroverze, jako když využil útoku na běžkyni v Central Parku, aby zadal reklamu volající po obnově trestu smrti.

V posledním případě neměl Trump odvahu, aby prohlásil, že mladíci zatčení za útok - neoprávněně, jak se později ukázalo - mají být popraveni, ale poselství bylo jasné, konstatuje publicista. To podle něj ukazuje, že Trump dokáže využívat nebezpečný hněv lidí, byť třeba nepřímo.

Oblíbená hra

V době, kdy začal v roce 2016 prezidentskou kampaň, Trump tuto metodu přitahování pozornosti plamennými slovy na adresu skupin lidí dotáhl k dokonalosti, tvrdí D'Antonio. Poukazuje, že Trump například prohlásil, že mezi přistěhovalci z Mexika je jen pár "dobrých lidí" a zbytek označil za násilníky a pašeráky drog.

Slovy o "postrádání znalostí" a "silné neloajalitě" se prezident uchyluje k své oblíbené hře, kdy kolem sebe bezhlavě šíří nebezpečná slova, varuje Trumpův životopisec. Obává se, že ti, kteří se ztotožnili s neonacistickým pokřikem "židé nás nenahradí" provolávaným během nechvalně proslulé demonstrace nacionalistů v Charlottesville, budou brát slova za důkaz, že šéf Bílého domu je na jejich straně.

Trump ostatně projevil své sympatie již během krize v Charlottesville, když prohlásil, že mezi těmi, kteří pochodovali s pochodněmi za křiku nacistického sloganu "krev a půda", jsou "moc fajn lidé", připomíná publicista. Má za to, že Trumpovy poznámky jsou součástí jeho strategie bílé identity, o níž soudí, že mu pomůže ke znovuzvolení.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Brutálním přístupem k migrantům, označováním afrických zemí za "p*del" a neustálými útoky na nebílé členy amerického Kongresu, především americké muslimky Ilhan Omarovou a Rashidu Tlaibovou, hraje Trump na strach části bělochů, že v budoucnu nemusí být v USA rasovou a etnickou většinou, domnívá se D'Antonio. Dodává, že velký problém s Trumpovým bezohledným a ničivým zneužíváním prezidentského úřadu spočívá v tom, že tato prohlášení musejí být pravidelně připomínána, stupňována a zdůrazňována.

Připomínání přichází ve chvíli, kdy Trump jednoduše opakuje urážlivé tvrzení, aby ukázal, kde stojí, ke stupňování se uchyluje v momentě, kdy potřebuje přitvrdit, aby si získal patřičnou pozornost, a zdůrazňování prezident uplatňuje tehdy, když se terčem jeho nenávisti stane nová skupina, například jako nyní američtí židé, vysvětluje publicista. Tyto techniky podle něj umožňují Trumpovi strhávat pozornost na sebe a odvádět ji od vážných problémů.

"Těžko říct, kam to povede. Jedinou jistotou je, že Trump bude pokračovat po této linii," píše D'Antonio. Jako důkaz uvádí to, že prezident necelých 24 hodin poté, co pronesl svou poznámku o židech, sdílel na svém Twitteru známou konspirační teorii, že Izraelité považují jeho zvolení za "druhý příchod boží".

Židé přitom na tento druhý příchod nevěří, na rozdíl od konzervativních evangelíků, kteří zpravidla Trumpa podporují, poukazuje publicista. Konstatuje, že daná konspirační teorie ukazuje jejich náboženský a emoční vztah k Izraeli v tom nejdrsnějším světle a není překvapení, že se k ní Trump hlásí.