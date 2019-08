Věznění migrantů je proti lidskosti? Chystaný plán sklízí tvrdou kritiku

Detenční centra jsou věznice

Americká administrativa ve skutečnosti kvůli špatnému řízení detenčních center pro dospělé čelí žalobám a tvrdé kritice, poukazuje losangeleský deník. Tato centra označuje za věznice, kde byl údajně ponechán člověk s parazitem v mozku celý rok bez lékařské péče.

„A tato (administrativa) si myslí, že dokáže postavit lepší věznice pro rodiny?“ táže se editorial. Odkazuje přitom na zprávy poradního výboru amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, která dospěla k závěru, že detence rodin migrantů není přiměřená ani nezbytná a že detence či rozdělování rodin pro účely vynucování imigračních zákonů nikdy nebude v nejlepším zájmu dětí.

Uvedený panel zahrnující zdravotnické a právní experty tvrdí, že rodiny by měly být zadržovány pouze v případech, kdy existuje odůvodněná obava, že uprchnou či představují bezpečnostní riziko, a to pouze po co nejkratší dobu, zdůrazňuje kalifornský server. Dodává, že podle expertů je naopak třeba vyvíjet maximální úsilí o umisťování rodin migrantů do komunitních programů, které poskytují zdravotnické, psychologické, právní, sociální a další služby, přičemž tyto rodiny by měly zůstat v daných komunitách pohromadě.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa však činí přesný opak a nepokrytě se pokouší využít věznění lidí, kteří jsou primárně žadateli o azyl, k zastrašení dalších, kteří by mohli přijít, a vysílá jim vzkaz, aby zůstali doma, nebo hledali azyl v jiné zemi, konstatuje Los Angeles Times. Podotýká, že to jde minimálně proti duchu amerických imigračních zákonů a mezinárodních dohod o azylu i obecnému a základní lidské důstojnosti.

„Problém, který se administrativa snaží vyřešit, spočívá v tom, co neustále označuje jako ‚díru‘, která brání ministerstvu vnitřní bezpečnosti zadržovat rodiny,“ pokračuje editorial. Tvrdí, že žádná taková díra neexistuje, protože již během prezidentství Billa Clintona byla nastavena pravidla pro zadržování dětských migrantů.

Tyto předpisy omezují délku zadržování na nezbytné minimum, ve většině případu nejvýše 20 dnů, po kterých musí být děti předány rodičům či opatrovníkům nebo pečovatelskému zařízení, které nemá vězeňský charakter, vysvětluje renomovaný deník. Zmiňuje čtyři roky starý verdikt losangeleského soudu, podle kterého tato pravidla platí nejen na dětské migranty bez doprovodu, ale také na dětské migranty s rodiči, na základě čehož Trumpova administrativa ospravedlňuje jednu ze svých nejkrutějších praktik – obviňování migrantů-rodičů z přestupků, jejich posílání do vězení, kam je děti nemohou doprovázet, v důsledku čehož dochází k jejich oddělení.

Řešením je posílení systému

Některé takto rozdělené rodiny zatím nebyly sloučeny, kritizuje americký deník. Dodává, že podle Trumpovy administrativy však řešení spočívá ve vytvoření pravidel pro nová rodinná detenční centra, která by naplňovala výše uvedenou dohodu a zároveň umožňovala věznit rodiny pospolu, a to tak dlouho, dokud nebude posouzena jejich žádost o azyl, což ale může trvat roky.

Pediatři a psychiatři přitom tvrdí, že taková praxe může poškodit duševní a fyzické zdraví dětí, poukazuje Los Angeles Times. Odkazuje na názor Petera Scheye, obhájce dětských migrantů, podle něhož je Trumpovo poslední rozhodnutí politizovat zadržování dětských migrantů součástí jeho předvolební kampaně, které je naprosto lhostejné k bezpečnosti a blahu těchto dětí.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

„Nevidíme nic, co by umožňovalo tvrdit opak,“ píše kalifornský deník. Konstatuje, že záměr ukazuje cynický a manipulativní přístup Trumpovy administrativy k migraci a zabezpečení hranic, jelikož lidi prchající před chudobou, násilím, zkorumpovanými vládami a v některých případech i místní kulturou násilí vůči ženám nelze věznit pouze za to, že si dovolili přijít na americkou hranici a žádat o pomoc dle amerických zákonů.

Losangeleský server odmítá, že by se stavěl za otevřené hranice a udělování azylu každému, kdo o něj požádá. Zároveň však konstatuje, že žadatele o azyl nelze věznit po dobu, kdy je posuzováno, kdo má na azyl nárok, a tak řešení zahlcenosti imigračních soudů, kterým trvá měsíce i roky zpracovat jednotlivé případy, nespočívá ve zbavování lidí svobody, ale naopak v rozšíření systému tak, aby mohl plnit svou práci.