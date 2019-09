Absurdní spor kvůli hurikánu Dorian graduje. Trump si vynutil zastání

orian si na Bahamách vyžádal nejméně 45 životů, podle úřadů není bilance stále konečná. Meteorologové dlouho nedokázali trasu hurikánu předpovědět, první modely předpokládaly, že živel vstoupí na floridskou pevninu, což se ale nakonec nepotvrdilo, neboť hurikán nakonec postupoval na sever podél východního pobřeží USA.

Trump 1. září na twitteru varoval, že vedle Floridy budou oproti očekáváním mnohem výrazněji zasaženy i státy Jižní Karolína, Severní Karolína, Georgie a Alabama. NWS prakticky obratem prezidentův tweet vyvrátila s tím, že Alabamě nic nehrozí, neboť je od krizové oblasti dostatečně vzdálena.

Trump ale pak nadále trval na tom, že meteorologové předpovídali nebezpečí i pro Alabamu. Před týdnem ve středu na briefingu v Oválné pracovně Bílého domu předložil novinářům očekávaný model postupu hurikánu Dorian vypracovaný Národním střediskem pro hurikány (NHC), které je stejně jako NWS součástí NOAA. Na této grafice Bílý dům přimaloval zvýrazňovačem oblouček, který do oblasti možného postupu Dorianu zahrnul také Alabamu.

Domalování modelu hurikánu upoutalo pozornost novinářů a mluvčí Bílého domu Hogan Gidley následně potvrdil, že grafika byla upravena. Kdo editaci provedl, ale nesdělil.

Dalším zvratem kauzy byla páteční tisková zpráva NOAA, která tweet NWS vyvracející Trumpovo tvrzení o hrozbě pro Alabamu označila za neodpovídající tomu, co v dané době předpovědi ukazovaly. NOAA dodal, že jím zveřejněné informace v období mezi 28. srpnem a 2. zářím ukazovaly na možnost, že Alabamu může zasáhnout vítr o síle tropické bouře. V přiloženém odkazu pak vývojový model skutečně riziko zasažení Alabamy silným vichrem hodnotí až k 20 procentům.

The New York Times tiskovou zprávu NOAA označil za nezvyklou, neboť v ní není tradiční odkaz na osobu, kterou mohou novináři v této věci kontaktovat. Deník také s odkazem na několik zdrojů napsal, že zpráva byla vydána poté, co ministr Ross v pátek podle tvrzení některých médií pohrozil vyhazovem několika činitelům NOAA. Ministerstvo vnitra, pod které NOAA spadá, to ale popřelo.

"Ministr Ross kvůli předpovědím a veřejným prohlášením k hurikánu Dorian nevyhrožoval vyhazovem žádnému zaměstnanci NOAA," uvedlo ministerstvo obchodu.

Sám Trump dosud nový vývoj v otázce možného zasažení Alabamy hurikánem nekomentoval.