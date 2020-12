Agentura zmapovala, jak se mezi Trumpovými stoupenci šíří dezinformace

Zmíněné video těsně po ukončení hlasování natočila na svůj mobilní telefon republikánská právnička a podporovatelka amerického prezidenta Donalda Trumpa Kelly SoRelleová. Muž ve tmavém oděvu v něm pod rouškou noci zavírá dveře na dodávce a následně odchází do budovy, kde se sčítají hlasovací lístky, přičemž za sebou táhne vozík s velkou krabicí.

Klip dlouhý asi 90 sekund rychle převzaly zdroje spřízněné s prezidentem Trumpem, které jej prezentují jako důkaz toho, že do volebních center se pašují falešné hlasy. SoRelleová video poskytla jistému konzervativnímu komentátorovi, který má na YouTube pět milionů fanoušků, a také webu Texas Scorecard, který provozuje lobbistická skupina podporující ultrakonzervativní politiky.

Video však neukazuje žádný volební podvod. Muž s vozíkem byl ve skutečnosti spolupracovník lokální televize WXYZ-TV, přičemž do detroitského centra na zpracovávání hlasů přinášel vybavení pro štáb pracující uvnitř. Reportér dané stanice na to na twitteru upozornil stejný večer, kdy se klip objevil.

Přesto jej na sociálních sítích zavádějícím způsobem propagovala řada prominentních republikánů. "SLEDUJTE: Ve čtyři hodiny ráno přiváží kufry a chladící boxy do hlasovacího střediska v Detroitu, do zabezpečené části, kde se sčítají hlasy," napsal na twitteru Eric Trump. Video rychle nasbíralo přes milion zhlédnutí, související příspěvky od Texas Scorecard byly na facebooku sdílené více než 50.000krát.

Tento a řadu dezinformačních klipů zhlédl i 44letý řidič ze státu Ohio Eric Hainline, který řekl, že snímky v něm upevnily pocit, že Trumpova porážka byla důsledkem spiknutí. "Už nevíte, komu máte věřit," uvedl Hainline.

Přitom žádné důkazy o rozsáhlých podvodech při letošních volbách nejsou. Volební činitelé potvrdili, že nedošlo k vážnějším nesrovnalostem a volby proběhly hladce. Ministr spravedlnosti William Barr minulý týden uvedl, že jeho resort nezaznamenal podvody, které by změnily výsledek prezidentského souboje. Trumpovi stoupenci a především úřadující prezident samotný ovšem výsledky zpochybňují s pomocí nejrůznějších videí, fotek a příspěvků na sociálních sítích.

Jak se mezi Trumpovými stoupenci šíří volební dezinformace (2:50) | zdroj: YouTube

Pokud jde o klip z Detroitu, analýza společnosti Zignal Labs zjistila, že zájem o něj začal dva dny po volbách uvadat poté, co zpravodajské organizace a veřejní činitelé přišli s vysvětlením. Tou dobou už se ale okrajové weby a Trumpovi spojenci věnovali šíření nových tvrzení o podvodech.

Hlásili například, že ve městě Milwaukee ve tři hodiny ráno "zázračně našli" 100.000 hlasovacích lístků, ačkoli ve skutečnosti v tu chvíli místní volební šéf za doprovodu policie doručil okresnímu soudu disky s daty o 169.000 korespondenčních hlasů, aby mohl být výsledek nahrán do systému. Dále třeba zaznívalo, že výrobce volebního vybavení Dominion Voting Systems smazal nebo změnil hlasy. Něco takového se nikdy nestalo, protože se to ani stát nemůže, uvedla firma, přičemž její stanovisko potvrdila vládní agentura dohlížející na zabezpečení voleb.

Detaily jednotlivých falešných obvinění se mohou časem vytratit, ovšem jizva, kterou dezinformace zanechají na americké demokracii, by se mohla hojit roky. "Lidé, kteří si myslí, že demokrati ukradli volby roku 2020, tady budou pořád," míní historička a politoložka z Texas A&M University Jennifer Merciecaová. "To už se nezmění," řekla.

Šíření dezinformací pokračuje i poté, co většina amerických států vyhlásila oficiální výsledky a potvrdila tak vítězství demokrata Joea Bidena. Trump a jeho nejbližší spolupracovníci neustupují od své kampaně proti volbám a před televizními kamerami či v tweetech oživují vyvrácené nepravdy. Největší sociální sítě se pokouší dosah některých těchto tvrzení snížit, ovšem z dat Zignal Labs vyplývá, že dezinformace se stále dostávají k velkému publiku.

Když se Trump prohlašuje za vítěze voleb, věří mu i Myra Ruizová. "Dva dny zpátky jsem slyšela, že Trump řekl, že volbu neprohrál. Byla mu ukradena," řekla 77letá žena z New Orleans.

"Ten narativ o hlasovacích podvodech je opakován pořád dokola," komentovala situaci Lisa Faziová, která na Vanderbiltově univerzitě studuje dopady šíření nepravd. "Opakování přináší dva výsledky. Víme, že je pravděpodobnější, že si lidé tu věc zapamatují. Opakování také zvyšuje důvěru v dané tvrzení," řekla profesorka psychologie. Listopadový průzkum od Monmouth University ukazuje, že Ruizová se se svým postojem k volbám řadí k velké většině Trumpových stoupenců. Více než 75 procent z nich vyjádřilo přesvědčení, že Biden dosáhl vítězství jen díky podvodům.