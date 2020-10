Alarmující dopad Trumpovy politiky vůči migrantům: Stovky dětí postrádají rodiče

Rozdělování rodin migrantů na hranici s Mexikem se uskutečňovalo na základě politiky nulové tolerance, kterou představila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v dubnu roku 2018. Postup vedl rozdělení mnoha rodin, než Bílý dům pod náporem kritiky od této praxe odstoupil. V roce 2018 bylo migrantům po překročení hranice odebráno asi 2700 dětí, uvádí deník The New York Times.

V červnu roku 2018 pak americký soud na základě žaloby podané organizací ACLU rozhodl, že úřady musejí do 30 dní zajistit opětovné spojení rozdělených rodin. Shledání dětí s rodiči se díky tomu podařilo dosáhnout u několika tisíc rodin.

Později však vyšlo najevo, že odebírání dětí na hranicích započalo již o rok dříve v rámci tajného pilotního programu a původní rozhodnutí soudu se na děti, které byly separovány od rodičů v roce 2017, nevztahovalo. Jejich spojení s rodiči bylo nařízeno teprve minulý rok. Z 1030 dětí se to podařilo jen u 485, dalších 545 nezletilých ale rodiče stále postrádá. ACLU popisuje jejich rodiče jako "nedosažitelné".

Just this week, we reported that this administration still hasn't found the parents of 545 kids — forcibly separated by its cruel family separation practice.



