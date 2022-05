Amazon proplatí americkým zaměstnankyním cestovní náklady na potrat

Žena, která se rozhodne pro potrat, a bude proto muset cestovat dále než 160 kilometrů, bude moct čerpat na cestovní náklady a ubytování až 4000 dolarů (asi 94.000 Kč) z podnikového zdravotního pojištění. Důvody rozšíření pojistného plnění společnost oficiálně komentovat nechtěla. Rozšíření cestovních náhrad zahrnuje kromě potratů také léčbu rakoviny, obezity, duševních chorob nebo závislostí.

Zároveň však Amazon omezil výhody pro zaměstnance, kteří onemocní covidem-19. Dříve firma nabízela svému zhruba milionu zaměstnanců v USA placené volno po dobu nemoci, napříště dostanou jen pět dní neplaceného volna, nebo si budou muset vzít placenou nemocenskou či dovolenou.

Amazon se svým krokem připojuje k řadě společností, které chtějí podpořit své zaměstnankyně v reakci na hrozbu omezení potratů v mnoha konzervativních amerických státech. Rozšíření cestovních náhrad pro takové případy oznámila už v březnu banka Citigroup. Poskytovatel IT služeb Salesforce nabídl zaměstnankyním v Texasu přesun do jiných států poté, co tam kontroverzní zákon o potratech vstoupil v platnost.