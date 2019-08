V Amazonii zuří 2500 požárů. Bude povolána armáda, pomoc nabízí Trump i Merkelová

Prezident Bolsonaro uvedl, že jeho vláda nemá na boj s rekordním množstvím požárů dostatečné prostředky. Čelí však kritice, že sám za současný stav nese zodpovědnost. Podle INPE k němu přispívá i nelegální kácení a vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy, přičemž Bolsonaro podle ochranářů odlesňování podporuje.

Vojáci se mají do boje s plameny zapojit během dneška, přičemž dekret umožňuje jejich nasazení po dobu jednoho měsíce. Celkově jich má být nasazeno 44.000, o konkrétním způsobu jejich zapojení mají rozhodovat regionální guvernéři.

Podle zpravodajské společnosti BBC bylo tento týden v brazilské Amazonii přes 2500 aktivních požárů. Ty nejsou v Brazílii v suchých letních měsících ničím výjimečným, letos ale jejich počet oproti loňskému roku dramaticky narostl. Oficiální data brazilského Národního institutu pro výzkum vesmíru (INPE) hovoří o tom, že v Brazílii letos vypuklo přes 78.000 požárů, což je nejvíce od roku 2013. Polovina z nich byla v Amazonii. Jen od čtvrtka do pátku vypuklo 1663 nových požárů.

Vědci podle agentury AFP tvrdí, že častější řádění živlu je důsledkem intenzivního odlesňování, jež v červenci probíhalo čtyřikrát rychleji než v uplynulém roce.

V pátek v televizním projevu prezident Bolsonaro ujišťoval, že jeho vláda si uvědomuje rozsah krize a že bude proti "environmentálnímu zločinu" bojovat stejně tvrdě jako proti jiné kriminalitě. Za situaci podle něj může mimořádně suché a teplé počasí a jejímu zlepšení nepomůže šíření "falešných informací".

Brazilský prezident je v souvislosti s lesními požáry i pod značným mezinárodním tlakem. Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron i britský premiér Boris Johnson kvůli globálnímu významu amazonského pralesa situaci hodnotí jako mezinárodní krizi. Francie a Irsko hrozí, že pokud Brazílie nebude v boji s požáry ráznější, odmítnou ratifikovat dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí Mercosur.

Nespokojenost s tím, jak Bolsonaro k situaci okolo hořící Amazonie přistupuje, se rozhodly vyjádřit stovky lidí po celém světě a vydaly se protestovat k brazilským ambasádám. Davy lidí se setkaly před konzulátem v Londýně, Paříži nebo v hlavním městě Mexika. Na některých transparentech se objevily nápisy "Fora Bolsonaro" (Pryč s Bolsonarem). Naplánované jsou protesty i v dalších městech včetně Lisabonu, Stockholmu nebo Prahy, lidé manifestují i v řadě brazilských měst, napsal server listu The Guardian.

Řada zemí už nicméně Brazílii nabídla pomoc, což v pátek večer učinil také americký prezident Trump. Na twitteru napsal, že se svým brazilským protějškem mluvil po telefonu. "Řekl jsem mu, že pokud mohou Spojené státy pomoci s požáry amazonského pralesa, jsme připraveni asistovat!" uvedl šéf Bílého domu.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!