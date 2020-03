Američan, který ve velkém skoupil dezinfekci, čelí vyšetřování

Po medializaci příběhu řekl, že nedostatkové výrobky rozdá, vyšetřování se ale nevyhnul, informoval web BBC.

Na Colvinův případ o víkendu upozornil deník The New York Times (NYT), podle kterého měl muž u sebe doma mimo jiné 17.700 lahviček dezinfekčního gelu na ruce. List odhaduje, že podobně jako on s vidinou snadného zisku postupovaly v posledních dnech i tisíce dalších lidí.

"Prvního března, když bylo oznámeno první úmrtí na koronavirus ve Spojených státech, se bratři Matt a Noah Colvinové vydali ve stříbrném terénním vozu na nákup dezinfekčních prostředků. Při projížďce po Chattanooga postupně zavítali do obchodu Dollar Tree, pak do Walmartu, do Staples a do Home Depot. V každé prodejně vybílili regály," popisuje NYT.

Ve stejném duchu prý bratři v Tennessee a sousedním Kentucky pokračovali v nákupech další tři dny. Tři stovky lahviček s gelem se Mattovi záhy podařilo prodat při cenách od osmi do 70 dolarů za jednu, přičemž podle NYT se například balení populárního výrobku Purell běžně prodává za dolar. Colvin odmítá, že by se snažil kupující okrádat, protože v jeho ceně se prý skrýval i výdaj kolem deseti dolarů za poštovné, Amazon nicméně rychle jeho nabídky a tisíce podobných stáhl a některým prodejcům dočasně zablokoval účty.

"Zatímco miliony lidí napříč zemí marně shání dezinfekční gely, aby se ochránili před nákazou koronavirem, Colvin má doma 17.700 lahviček a moc neví, kde je bude prodávat," pokračoval NYT.

Po zveřejnění reportáže se na Colvina sesypala kritika a muž následně oznámil, že své zásoby rozdá. Prý netušil, že obchody nebudou schopné zboží doplnit. Většinu jeho gelů a antibakteriálních utěrek už v neděli v jeho bydlišti převzali dobrovolníci z místního kostela, který měl produkty distribuovat lidem po celém Tennessee.

V tomto americkém státě ovšem platí zákony proti "vyděračským" cenové politice, čímž je myšleno překupnictví silně žádaného zboží s "výrazně přemrštěnou" přirážkou. Prokuratura tedy zahájila vyšetřování a podle BBC Colvinovi v případě odsouzení hrozí pokuta ve výši 1000 dolarů (přes 24.000 Kč).

"Spekulace s cenami v tomto čase mimořádných potřeb nebudeme tolerovat a učiníme razantní kroky, abychom je zastavili," komentoval záležitost generální prokurátor státu Tennessee Herbert Slatery.