Američan ve svátečním telefonátu s Bidenem použil zakódovanou urážku

Joe a Gill Bidenovi si v pátek podle tradice popovídali s několika rodinami dětí, které zavolaly na velení protivzdušné obrany (NORAD), aby zjistily, kdy k nim dorazí Santa Claus s dárky. NORAD tuto recesistickou službu poskytuje o Vánocích již řadu let.

Bidenovi byli prostřednictvím videokonferenčního hovoru spojeni mimo jiné s rodinou se čtyřmi dětmi z Oregonu. Prezident na závěr rozhovoru popřál otci, který se představil jako Jared, krásné Vánoce. Muž přání opětoval a doplnil k němu frázi "Let's go Brandon!" (Do toho, Brandone!). Tu odpůrci šéfa Bílého domu posledních několik měsíců používají namísto vulgárního a urážlivého zvolání "F**k Joe Biden!".

Podle agentury AFP není jasné, zda si Biden uvědomil souvislosti, protože opáčil: "Let's go, Brandon. Souhlasím." Útržky rozhovoru se brzy začaly šířit na sociálních sítích, přičemž někteří diskutující prezidenta chválili, že za daných okolností zůstal klidný.

Fráze "Let's go Brandon!" se mezi prezidentovými odpůrci rozšířila po říjnovém rozhovoru reportérky televize NBC s jezdcem Brandonem Brownem po jeho vítězství v závodě automobilového seriálu NASCAR. Reportérka tehdy mylně upozornila Browna, že tribuny provolávají "Let's go Brandon!", přestože diváci skandovali zmíněnou urážku prezidenta Bidena. Slogan se rychle stal oblíbeným způsobem, jak urazit prezidenta, aniž by mluvčí musel vyslovit nechvalně známé slůvko začínající písmenem "f".