Američané se nemají obávat jaderné války, řekl Biden

Bílý dům pak oznámil, že nevidí důvod k tomu, aby zvyšoval vlastní úroveň jaderné pohotovosti. Experti nicméně tvrdí, že by nebylo moudré Putinova slova podceňovat. Prezident USA Joe Biden dnes řekl, že by se Američané neměli obávat jaderného konfliktu.

Bezpečnostní aparát Spojených států se za studené války řadu desetiletí zabýval především sledováním aktivity v tehdejším Sovětském svazu a dodnes velmi pečlivě monitoruje ruská úložiště jaderných zbraní a pohyby strategických bombardérů, ponorek i odpalovacích zařízení.

Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že po Putinově nedělním příkazu uvedlo svoje jednotky disponující jadernými zbraněmi v Severním ledovém a Tichém oceánu do "zvýšené" bojové pohotovosti.

Výraz "zvýšená" či "zvláštní" pohotovost však podle expertů v Pentagonu nezapadá do dlouholetého ruského vojenského žargonu, a americká armáda tak nyní zjišťuje, co by mohla signalizovat. "Analyzujeme to a vyhodnocujeme, abychom zjistili, co to přesně znamená," řekl nejmenovaný americký bezpečnostní činitel agentuře Reuters.

Vedení americké armády podle něj nevědělo o Putinově příkazu, dokud jej veřejně neoznámil, a od té doby rovněž nezaznamenalo žádné větší pohyby jednotek či zbraní, které by s ním souvisely.

Spojené státy a Rusko mají dohromady ve svých arzenálech přes 90 procent všech jaderných zbraní na světě, jen poměrně malé množství z nich je však připraveno k okamžitému použití.

"Nezměnili jsme naše vlastní výstrahy a nezměnili jsme naše vlastní odhady v tomto směru," řekla dnes k situaci mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Rusku se podle řady expertů nedaří postupovat s invazí na Ukrajinu tak rychle, jak původně očekávalo, a Moskva čelí mnoha nevídaně přísným sankcím, které znatelně dopadají na tamní ekonomiku. Ukrajinské armádě rovněž začínají proudit dodávky zbraní od západních zemí.

Podle bývalého blízkého poradce někdejšího prezidenta USA Baracka Obamy Jona Wolfsthala mají USA obavy z ruských jaderných zbraní dlouhodobě a nynější situace je zřejmě ještě zvyšuje. "Musíme být velice opatrní ohledně toho, co děláme a neděláme, když tu máme zemi, která je zahnána do kouta, má jaderné zbraně a skutečně hovoří o jejich případném použití," řekl.

"Lidé, kteří říkají, že (Putin) blafuje, se spoléhají jen na svou intuici. Zatímco ti, kteří tvrdí, že neblafuje, vychází z bohaté studnice nepřímých důkazů," řekl François Heisbourg z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS). "Protože pokud jde o Ukrajinu, zatím neblafoval. On neblafuje. Ohledně toho, co chce, byl otevřený," dodal.