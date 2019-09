Americká armáda zabila při náletu 17 příslušníků Islámského státu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americká armáda při čtvrtečním náletu na jihovýchodě Libye zabila 17 ozbrojenců, které podezírá z příslušnosti k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Dnes to oznámilo americké vojenské velitelství pro Afriku (AFRICOM). Uvedlo rovněž, že při útoku nezemřeli žádní civilisté. Za posledních sedm dní je to už třetí podobný nálet, při posledních dvou zemřelo dohromady 19 radikálů.