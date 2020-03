Americká letiště provádí zdlouhavé zdravotní kontroly cestujících

V USA je podle nových informací nakaženo 2816 lidí a 58 nemocných zemřelo. Jediným státem, jemuž se zatím epidemie vyhnula, je Západní Virginie.

Většina letišť hlásí několikahodinové fronty cestujících čekajících na zdravotní kontrolu. Lidé musejí zodpovědět otázky týkající se jejich zdravotních potíží a podrobit se kontrole symptomů případného onemocnění.

Úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf řekl, že jeho úřad vyjednává s leteckými společnostmi, aby byla procedura zkrácena. Zdravotní odborníci upozornili, že dlouhé čekání v letištních terminálech vytváří prostředí pro rychlé šíření nákazy. Guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker označil dlouhé fronty za nepřijatelné.

Administrativa v sobotu oznámila, že zvažuje domácí dopravní omezení. Podle viceprezidenta Mikea Pence by mohl být vyhlášen zákaz cest do částí státu Washington, kde je množství úmrtí i nakažených. Podle stanice CNN by mohlo být také přerušeno letecké i železniční spojení mezi některými velkými městy.