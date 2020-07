Americké federální síly se začnou postupně stahovat z Portlandu

Ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf uvedl, že se na postupném stažení federálních agentů v uplynulých 24 hodinách dohodl s Brownovou. "Součástí plánu je trvalá přítomnost oregonské státní policie v centru Portlandu," uvedl ministr v prohlášení. "Státní a místní strážci zákona začnou chránit majetky a ulice, zejména ty v okolí federálních budov, které se každou noc v uplynulých dvou měsících stávaly terčem útoků," dodal.

V Portlandu se konají protesty od květnové smrti černocha George Floyda, který zemřel v Minneapolisu při zatýkání bělošským policistou. Prezident Donald Trump do města poslal federální posily, což však podle místních představitelů situaci ještě zhoršilo.

V pondělí ráno federální agenti na lidi shromážděné u budovy federálního soudu stříleli slzný plyn, zábleskové granáty a pepřové projektily. Trump v pondělním tweetu napsal, že portlandský federální majetek "by nepřežil jediný den", kdyby federální agenti nebyli na místě. Vyslání federálních složek do Portlandu v úterý obhajoval před právním výborem Sněmovny reprezentantů také ministr spravedlnosti William Barr. "Co se každou noc děje kolem soudu, nelze rozumně nazvat protestem, podle jakéhokoliv objektivního měřítka to je útok na vládu Spojených států," uvedl.