Scrabble se potýká s rasismem. Některá slova nejspíš ve hře skončí

Hlasování rozhodne, jestli slova budou odstraněna ze seznamu sdružení North American Scrabble players Association (NASPA), které řídí mezinárodní turnaje. „Hlasování je v tomto okamžiku nezbytnou formalitou a ze slovníku budou odstraněna všechna urážlivá slova,“ řekl pro BBC generální ředitel NASPA John Chew a dodal, že budou přezkoumávat 236 urážlivých slov, proto bude proces trvat až dva týdny.

Generální ředitel vyjádřil znepokojení, aby lidé neměli obavy ze vstupu do asociace, protože NASPA má ve svém seznamu přípustných slov hanlivá slova. „Nemyslím si, že je dobré, abychom svým dílem přispěli ke světovým problémům,“ míní Chew, který s dalšími lídry asociace oslovil své členy dopisem. „Když hrajeme urážlivými slovy, prohlašujeme, že naše touha získat body je větší než utlačování menšin,“ píše Chew.

Desková hra Scrabble se prodává ve 129 zemích světa v 29 jazycích. Hra vznikla v New Yorku ve 30. letech a dodnes je to pravděpodobně jedna z nejoblíbenějších deskových her v USA. Mistrovství světa v anglické verzi se koná každý lichý rok a poprvé se konalo v roce 1991 v Londýně. Česká republika se poprvé mezinárodního turnaje zúčastnila v 2011 v Polsku. V roce 2013 se Česká republika stala pořadatelskou zemí a v Praze mohla představit tři reprezentanty.

Majitelem práv Scrabble v Severní Americe je společnost Hasbro, která ve svém slovníku hanlivá slova nepovoluje od roku 1994. Ve svém vyjádření společnost uvedla, že turnaje jsou výhradně řízeny NASPA. Průzkum organizace, která oslovila nejméně 1000 respondentů, ukázal, že chtějí odstranit veškerá slova, která by mohla urážet menšinové skupiny.

Ředitel NASPA hovořil převážně o hanlivém slově typicky zaměřeném na černochy. Protože termín je považován za extrémně urážlivý, je často uváděn jako „N-word” (slovo na N). V tomto případě se vedoucí asociace rozcházeli v názoru, zda slovo odstranit či nikoliv, ale veřejnost byla tvrdě pro jeho odstranění.

Španělský hráč Scrabble Daniel Tunnard řekl, že v anglické verzi deskové hry jsou některá slova natolik urážlivá, že je úprava přípustných slov na místě. „Ve hře jsou tisíce jiných slov a urážky tvoří 0,0004 % ze seznamu, takže to na hru nebude mít velký vliv,“ míní Tunnard a dodává, že nová slova jsou neustále přidávána.