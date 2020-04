Americké státy přes hrozbu nákazy postupně uvolňují omezení

Kroky k oživení ekonomiky už podnikly státy Georgia, Oklahoma, Aljaška a Jižní Karolína, ve státech Colorado, Montana a Tennessee se na znovuotevření obchodů připravují. Přestože politici vybízejí k restartu ekonomiky, zdravotníci opakovaně varují, že živelný návrat k normálu by mohl snadno vyvolat novou vlnu epidemie, která se vymkne kontrole.

Mnozí američtí podnikatelé a obchodníci podle agentury AP s obnovením provozu svých podniků váhají, protože od zdravotníků a politiků dostávají protichůdné signály. Žádají silnější záruky, zejména častější testování zaměstnanců.

"Vláda říká, že nejlepší je jít zpátky do práce, i když je to riskantní. Tak to radši zůstanu doma," řekl agentuře Royal Rose, majitel piercingového studia v Coloradu. Guvernér státu Jared Polis dal dnes zelenou maloobchodu, kadeřnické salony mohou otevřít v pátek.

Prezident Donald Trump dnes americkým státům a městům vyčetl, že požadují po federální vládě kompenzaci ztrát způsobených pandemií. Guvernéři amerických států žádají, aby jim Kongres schválil pomoc ve výši půl bilionu dolarů (12,5 bilionu korun) k pokrytí nákladů boje s koronavirem a finančních ztrát vyvolaných zastavením výroby.

Trumpovi se takový postoj nelíbí. Upozornil zároveň, že "chabě spravované" státy řídí většinou opoziční demokraté. "Proč by lidé a daňoví poplatníci měli tahat z kaše chabě spravované státy, ve všech případech řízené a spravované demokraty, když většina ostatních států žádnou pomoc nežádá? Jsem připraven diskutovat o čemkoli, jen se ptám," napsal prezident.

Od poloviny března se o podporu v nezaměstnanosti přihlásilo 26,5 milionu Američanů. Podle expertů Bílého domu může nezaměstnanost dosáhnout až 16 procent. "Příští měsíce budou vypadat příšerně," řekl novinářům ekonomický poradce prezidenta Donalda Trumpa Kevin Hassett. Očekávají se i organizační komplikace. "Budeme muset změnit režim v továrnách, zaměstnanci budou muset procházet kontrolou a měřením teploty," upozornil dnes v rozhovoru pro Fox News poradce Bílého domu Peter Navarro.

Neustále se zvyšující počet nemocných v USA experti přičítají důkladnějším kontrolám, píše AP. Zdravotníci ale varují, že před úplným otevřením ekonomiky se musí zásadně zvýšit testování na přítomnost koronaviru a trasování nakažených osob.