Americké úřady hlásí dalších více než 50 000 nákaz koronavirem

Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) takřka ve stejnou chvíli uvedla, že za posledních 24 hodin zaznamenala 57.683 nově potvrzených nákaz.

Sedm amerických států podle Reuters v pátek ohlásilo rekordně vysoké denní bilance, a to Alabama, Aljaška, Idaho, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína a Tennessee.

Počet lidí pozitivně testovaných na virus SARS-CoV-2 od začátku jeho šíření se v pátek v USA blížil 2,8 milionům. Poslední týden v zemi registrovaní nakažení přibývají výrazně rychleji než při jarním vrcholu epidemie a více než dvojnásobným tempem oproti přelomu května a června. Nákaza je podle médií na vzestupu ve více než 35 státech.

