Americký nejvyšší soud se zastal Trumpa ve věci deportací

Soud se zabýval případem utečence ze Srí Lanky, který patří k tamilské menšině. Muž byl zatčen krátce poté, co nelegálně překročil jižní hranici Spojených států, a v úvodním řízení se mu následně nepodařilo přesvědčit americké úřady, že mu hrozí nebezpečí, pokud se vrátí do své rodné země. Úředníci proto nařídili jeho rychlé vyhoštění, což znamená, že muž nemohl požádat o přezkoumání rozhodnutí federálním soudem.

Nejvyšší soud dnes zvrátil rozhodnutí nižší instance, který tomuto žadateli již dříve právo obhájit se před soudcem přiznal.

Američtí pohraničníci mají od roku 2004 možnost nařídit rychlou deportaci těch imigrantů, kteří překročí hranici bez potřebných dokumentů a jež pořádkové síly zadrží do vzdálenosti asi 160 kilometrů od hranice do dvou týdnů od doby, kdy do USA vstoupili. Trumpova administrativa se nyní snaží tato práva rozšířit, aby mohli být ze země urychleně vyhoštěni lidé bez dokladů zadržení kdekoliv v USA do dvou let od překročení hranice.

Trumpova vláda považuje zpřísňování amerického azylového systému za jeden z hlavních bodů své protiimigrační politiky. Administrativa tvrdí, že systém mnoho žadatelů zneužívá a že je zahlcený žádostmi bez reálné šance na úspěch.

Vláda dosud prosadila povinnost žadatelů čekat na rozhodnutí amerických soudů na území Mexika a nevyhovuje nikomu, kdo cestou na jižní hranici cestoval přes další země a nepožádal v nich o azyl. Pohraničníci také dopravují žadatele z Hondurasu a Salvadoru do Guatemaly, aby usilovali o útočiště tam.

Trumpova administrativa v pondělí vydala nová pravidla, která udělení azylu v USA ještě více komplikují. Nyní tato regulace prochází 30denním připomínkovým řízením.

Spojené státy byly podle OSN v roce 2017 nejžádanější destinací pro uchazeče o azyl. Do země míří řada rodin z Mexika a Střední Ameriky, které utíkají před násilnostmi v zemích jejich původu.